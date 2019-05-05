Сотрудники ФСБ сорвали гражданский форум в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники ФСБ России сорвали гражданский форум "Свободные люди", организованный движением "Открытая Россия".

Форум должен был открыться в 9 утра в лофт-парке "Поздемка", однако накануне владельцы площадки неожиданно отказали в его проведении – как сообщает "МБХ-Медиа", им пригрозили проблемами.

Организаторы в спешном порядке начали поиск альтернативной площадки и после нескольких отказов нашли её – форум согласились провести владельцы "Технопарка" в Академгородке. На мероприятие приехали около 200 человек, но сразу после его начала к директору "Технопарка" Владимиру Никонову пришли сотрудники ФСБ и сказали, чтобы он любыми способами выгнал участников форума из помещения.

По словам пресс-секретаря "Открытой России" Натальи Грязневич, директор согласился выключить свет и воду во всем здании, а остальные организации, которые там находятся, "согласились потерпеть". Из-за этого программу форума пришлось скорректировать и он завершился намного раньше, чем планировалось.

По мнению Грязневич, срыв форума стал результатом "жёсткой команды из Москвы".

"Наши партнеры были готовы к давлению полиции, но не ФСБ", – заявила пресс-секретарь "Открытой России", выразив при этом "Технопарку" огромную благодарность. Она уточнила, что к самим организаторам сотрудники ФСБ не подходили.

На официальном сайте форума "Свободные люди" значится, что его задачи – "обсудить актуальные проблемы гражданского общества и СМИ", "создать пространство для выработки новых идей и инициатив" и "объединить новое поколение гражданских лидеров".

Ранее в этом году форум состоялся в Тюмени и Нижнем Новгороде.