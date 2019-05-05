Дипломат РФ разместил фото "бывшего талиба" с георгиевской лентой

Радиостанция "Эхо Москвы" обратила внимание на фотографии, размещённые в сети ВКонтакте российским дипломатом Никитой Ищенко, на которых несколько человек в традиционных афганских одеждах позируют с георгиевскими лентами на груди. Фотографии были снабжены подписью: "талибы & георгиевская ленточка". Скриншот сохранил журналист "Эха" Владимир Варфоломеев.

"Эхо Москвы" предположило, что снимки были сделаны во время посвящённого Дню Победы торжественного приёма в российском посольстве в Кабуле. Талибами называют членов афганского движения "Талибан", признанного в России, как и во многих странах мира, террористической организацией. Её деятельность запрещена в России.

Никита Ищенко, разместивший снимки - пресс-секретарь российского посольства в Афганистане. В интервью "Эху Москвы" он подтвердил, что снимки сделаны на приёме в посольстве. Однко, по его словам, в числе гостей были не нынешние члены "Талибана", а бывший член этой организации, сейчас, по его словам - мирный активист.

К фотографиям ВКонтакте Ищенко добавил подпись "Бывшие талибы & георгиевская ленточка". Там также утверждается, что на приём в посольстве был приглашён "бывший функционер Движения талибов, а также представители иностранных дипмиссий и международных организаций. По прибытии всем гостям раздавались георгиевские ленточки".​ Каково имя функционера, чем он занимается сейчас, и кто другие люди, изображённые на фото, дипломат не поясняет.