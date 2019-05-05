В Петербурге задержали участников пикетов за свободу арестованных 1 мая

В Петербурге у здания Смольного – администрации города – в воскресенье задержали пятерых участников одиночных пикетов против полицейского насилия и в поддержку арестованных организаторов разогнанного полицией шествия 1 мая. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По данным штаба Алексея Навального в Петербурге, задержаны Пётр Иванов, Наталья Баринова, Иван Живнев, Егор Копаев и Илья Пахомов. Все они доставлены в отдел полиции.

Задержания полицейские объясняли не нарушением правил пикета, а тем, что они проверяют активистов на причастность к ранее совершённым нарушениям порядка. Одной из задержанных – Наталье Бариновой – при разгоне шествия 1 мая сломали руку.​

1 мая полиция разогнала согласованное ранее шествие оппозиции и гражданских активистов, обвинив его организаторов в нарушении его формата. Были задержаны более 66 человек, некоторые получили травмы. Двоих организаторов отправили под административный арест.