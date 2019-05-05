Многодетную мать оштрафовали на 22 тысячи за призыв выйти на сход

В посёлке Дубна Тульской области многодетную мать оштрафовали на 22 тысячи рублей за призыв выйти на народный сход против мусорной свалки.

По словам Евгении Ильичевой, о сходе она сама узнала благодаря сообщениям, которые пришли ей на мессенджер WhatsApp. Ильичева сделала скриншоты сообщений и переслала их в групповой чат в социальной сети "ВКонтакте". 4 мая её вызвали в полицию и предъявили обвинение в организации публичного мероприятия без подачи уведомления, а уже на следующий день осудили. При этом слушание по делу прошло в здании прокуратуры, куда специально для вынесения приговора приехала судья.

У Ильичевой трое детей, при этом ежемесячное пособие, которое она за них получает, в четыре раза меньше назначенного штрафа.

Ранее по той же статье были осуждены местные экоактивисты Никита Евтихевич и Кирилл Горшков: первого оштрафовали на 23 тысячи рублей, второму назначили 50 часов обязательных работ.

Жители Дубны протестуют против ввоза мусора в Дубенский карьер, который находится в трёх с половиной километрах от посёлка.