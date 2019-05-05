Помпео: Россия должна уйти из Венесуэлы

России - как и другим странам - необходимо "уйти" из Венесуэлы и перестать вмешиваться в её дела. Об этом заявил в интервью телекомпании ABC в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

При этом он подчеркнул, что "не знает", когда президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают узурпатором, удастся отстранить от власти. "Это может занять дни, недели или месяцы" - подчеркнул Мадуро. Главную ответственность за поддержку режима Мадуро извне он возложил на Кубу.

Помпео не исключил, что США рано или поздно придётся прибегнуть к военному вмешательству в Венесуэле. Накануне в обращении к народу Венесуэлы он заверил, что США остаётся на стороне тех, кто "борется за свободу и демократию", и вновь осудил Мадуро.

6 мая госсекретарь должен встретиться в Финляндии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Венесуэла будет главной темой встречи. Ранее на этой неделе её в телефонном разговоре обсудили президенты двух стран, причём Дональд Трамп сказал журналистам, что Путин, по его мнению, не стремится "вмешиваться" в события в Венесуэле.

Россия обвиняет США в стремлении устроить в Венесуэле переворот и свергнуть Мадуро. США признают легитимным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Открытое противостояние в южноамериканской стране продолжается уже более трёх месяцев. Накануне Гуайдо в интервью Washington Post признал неудачу попытки отстранить Мадуро от власти на прошлой неделе. По его словам, для успеха операции его сторонникам не хватило поддержки военных.

В начале этого года Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. На этом посту его признали США, многие страны Евросоюза и Латинской Америки. На стороне Мадуро такие страны, как Россия и Китай.

В Венесуэлу недавно прибыли несколько десятков российских военных. В Москве заявили, что это плановая поездка, связанная с военно-техническим сотрудничеством двух стран.