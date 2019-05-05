В аэропорту Шереметьево горел самолёт после аварийной посадки

В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет "Сухой Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот".

Он выполнял рейс SU-1492 Москва-Мурманск, однако вернулся в Шереметьево вскоре после взлёта. По одним сообщениям, у него произошёл пожар на борту (источник ТАСС называет в качестве причины попадание молнии), по другим - пожар вспыхнул при аварийной посадке.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, что во время посадки лайнер был охвачен огнём. В соцсетях появились фото и видео очевидцев, на которых видно, как пассажиры покидают горящий самолёт.

Как сообщает РИА Новости, эвакуированы все 78 пассажиров, бывшие на борту. Поступает противоречивая информация о пострадавших. По данным источника ТАСС, пострадали не менее 10 человек.

К настоящему моменту пожар потушен.