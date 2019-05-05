В Волгограде напали на активистку, проводившую пикет против войны

Вечером 5 мая в центре Волгограда семь активистов проводили одиночные пикеты, направленные против участия России в войне на востоке Украины в Донбассе. Пикетчики также выступали за отставку президента Владимира Путина и отмену пенсионной реформы.

"Требуем мира в Украине. Хватит нам врать про эту страну и украинский народ! Нужно мирно решать украинский вопрос. Российские войска должны быть выведены из Донбасса", – сказала корреспонденту Радио Свобода пикетчица Наталья Дорожнова. Женщина держала в руках плакат "Путин, оставь в покое Украину! Война никому не нужна!".

На другой стороне проспекта стояла активистка из города Волжского, пенсионерка Галина Тихенко. Она держала в руках плакаты "Путин, уйди сам" и "Надоел".

"Нам нужен мир и добрососедские отношения с братской Украиной. А наш президент делает все, чтобы превратить нас во врагов. Я против этого", – сказала пикетчица.

Во время пикетирования к Галине Тихенко подошли двое прохожих – мужчина и женщина. После недолгой перепалки женщина вырвала из рук пикетчицы плакат и свернула его вдвое. Тихенко попыталась забрать свой плакат у женщины. Но вмешался мужчина и оттолкнул пенсионерку. Оба нападавших ругали активистку, возмущались тем, что она "не уважает президента страны" и "ничего не понимает в его политике". Пикетчики, стоявшие недалеко от Тихенко, обратили внимание полицейских на инцидент. Сотрудники полиции задержали нападавших и Галину Тихенко. На разных автомобилях они отвезли их в отдел Центрального РОВД для выяснения обстоятельств случившегося.