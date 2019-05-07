Ленточка со свастикой. Странные способы праздновать Победу

В европейских странах принято заранее готовиться к Рождеству. Некоторые магазины уже в октябре начинают украшать витрины снежинками и выставлять в них Санта Клаусов и елочные игрушки.

В России заранее готовятся к 9 мая. Каждый год ещё задолго до праздника начинают появляться новости о странных способах отметить День победы над фашизмом. Вот и в 2019-м уже в середине апреля многие начали делиться фотографией мягкой игрушки "Ветеран" с толстым животом, лихими усами и длинными нарисованными ресницами.

"Приятную на ощупь" (так написано в описании) куклу ветерана оценили не все.



Андрей Стругацкий:



Вот так бывает, когда выстраданный кровью "праздник со слезами на глазах" под мощным воздействием безмозглого и агрессивного телевизора превращается в фейковое мероприятие с лапшою на ушах и опилками в головах

Сергей Нефедов:

Кукла "ветеран" - инвалид 1- ой группы, да ещё и без ушей и ширинки (наверное и "аппарат" вражеским снарядом оторвало!!..) Чую, автор - "патриот" с пулей в голове и очень опасен, особенно для детей!! Немедленно...к терапевту "воятеля!"

Елена Биляк:

Однако, размах праздника. Я как-то даже не знаю, как реагировать. Главное, что они всерьез. Без тени стеба.

​Фотографий маленьких детей в военной форме к Дню победы традиционно много. И, как всегда, далеко не всем они кажутся милыми и патриотичными.

​Алексей Тупицин:

#победобесие

Я по специальности религиовед. Иногда, наблюдая за некоторыми аспектами современной жизни, могу однозначно констатировать наличие в определённых действиях людей скрытые ритуальные действия. Иногда очень опасные и явно принадлежащие к ранним сатанинским культам. Параллели очевидны.

Например, когда родители одевают своих детей в военную форму, они не понимают, что по сути совершают ритуальное жертвоприношение. То есть родители дают своё согласие на то, чтобы судьбами их детей распоряжались чужие дяди, вплоть до физического уничтожения в своих интересах.

Елена Кузнецова:

Давайте на правах психолога, имеющего немалые представления о детской психике, скажу, почему так не надо делать? Потому что это романтизация и украшательство самого страшного в нашей жизни — войны.

Воспитательный посыл, который получают через подобные действия взрослых дети — что война это здорово, это праздник, потому что потом она оканчивается победой.

А надо не так. Война оканчивается непрожитыми жизнями с обеих сторон. Могилами. Братскими и отдельными. На которые даже порою некому ходить поминать. Потому что войны не выбирают сколько живых из одной семьи взять платой за невозможность людей жить в мире. Войны вообще не выбирают — наши и не-наши. Просто берут плату бесценным. Вот это нужно доносить до детей.

Дети не должны ходить в военной форме. Для большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием.

Военная форма это одежда для смерти: делать преждевременную смерть, встречать её самому. Преждевременно. Оставляя следы горя везде, где ступают такие вот форменные сапоги.

Всеобщее внимание привлек военный парад малышей на самокатах:

HanSolovan:



Русский мир, ростит мясо с любовью и креативом. Этим малышам спустя десяток лет дохнуть в Сирии, на Донбассе и во всех других местах куда полезет Россия.

Larisa Porshneva



Дуры-мамки этих детей реально хотят, чтобы их сыновья одели форму и пошли на войну?! И чтобы их там убили?! Мозги-то есть хоть какие-то?



Судя по тому, что этот парад проводится в Ростове-на-Дону уже не первый год, ни организаторов, ни матерей критика не смущает.

Некоторые и сами рады надеть пилотку и поздравить любимых с войной.

Еще дальше зашли в Ростове-на-Дону сотрудники полиции - к годовщине Победы они запустили проект "Потомки героев", в рамках которого фотографируются в форме сотрудников НКВД и бойцов советской армии и выкладывают фото в соцсети. У инициативы есть как критики, так и защитники.

​ДЕПУТАТ ШТЕЙН

Менты по всей России фоткаются в форме НКВД в рамках акции «Потомки героев» и выкладывают это в соцсеточки, совсем кукушка отлетела :(

Кристина Потупчик

Мы будем возлагать цветы, мы будем отдавать честь героям, тысячи и тысячи которых лежат в нашей родной русской земле. Мы будем почитать героев, благодаря которым эта земля — наша. Русская.

А еще в этот день в соцсетях будет опубликовано множество фотографий полицейских. Они тоже «почитают память». Сотрудники полиции из Ростова-на-Дону, Калмыкии, Новосибирска, облачатся в форму НКВД. В рамках акции «Потомки героев».

Бог им судья.

А победа — наша.

Рай и мкАД

После безобидной реконструкции соцсети бомбануло.

Да, сотрудников НКВД многие считают недоветеранами и карателями. Причем делают это те люди, для которых 9 Мая - это шашлыки на даче.

НКВД того времени исполняло функции современных ФСБ, ФСИН, Росгвардии, МВД и контрразведки.

По сути, была армия, флот и НКВД.

Например, защитники Брестской крепости и принимавшие удар 22 июня пограничники носили эти погоны. Более того, нквдшники были самой обученной силой сухопутных войск СССР.

Так что ребята, учите и любите нашу историю.

Сенсацией стали и девушки в форме, больше всего напоминающей эсэсовскую. Хотя, возможно, таких ассоциаций бы не возникло, если бы не нарукавные повязки...

Igor Kalashnikov:

Оговорка по Фрейду...

Sorokin Dmitriy:



Да ладно! А когда в Питере проводился форум нео-фашистов со всей Европы было нормуль?

​Zakhar Vayntrub:

Вспомнил очень старый анекдот :

- примите меня в КП

- КПСС ?

- Нет, в КП , в СС я уже был

​Natalia Natalia:



По-моему, они уже и не скрывают, аннексия есть, диктатор есть, общество хочет ребенка от фюрера,поголовное оболванивание, ненависть к цивилизации и демократии, военная истерия и реваншизм, несогласных в тюрьмы и убийства, вообщем,рашизм и фашизм-это синонимы, только история повторяется, как и в 30-х запад заявляет о своей "озабоченности" окончившейся для них очень печально...

Объяснение пришло из телевизора.

Irina Solareva:

В телеке туповато объясняли, что на повязках - номера участников, проще командовать, типа, и следить.

Того, что дело в общем не в номере и повязка не просто красная, защитники как будто бы не заметили.

Фотографиями военной формы дело не ограничивается. Дело, как всегда, не отдельных фото, а в общей атмосфере профанации страданий и подвига:

Александр Морозов:



Георгиевскую ленту длиной 2 км (2000 м) изготовили в Москве и будут торжественно нести. "Облепят как мухи" - с двух сторон и понесут. Впереди - неделя победобесия. Но это "победобесие" - лишь половина беды. Вторая половина беды - это люди, которые будут писать о "народном горе", "окопной правде" и настаивать на том, что "перегибы казенщины" - это, конечно, плохо, но память о войне - это важно. (вот, мол, мой дедушка (прадедушка, прабабушка) "никогда не рассказывал о войне". (потому что война - это горе, трагедия и т.д. и т.п.).

Смотреть на это "колесо сансары" - невозможно, если твоя юность прошла в безумной борьбе "окопной правды" с "казенной идеологией войны". Высоцкий пел, Герман снимал, Астафьев писал и т.д. Люди надрывали себе сердца в этой борьбе, пили, мрачнели и в конце концов оказывались в эмиграции, несмотря на партбилеты и военные ордена.

Помнит и гордится даже Макдональдс:

​Александр Рыклин:

То, что они испохабили и испоганили 9 мая - это, конечно, отдельная специальная мерзость... Молодым, наверное, пофигу, но у нас в доме это был единственный настоящий праздник... Ну, кроме дней рождения, разумеется... Целый день приходили разные люди, потом мы с папой шли к Большому театру, гуляли там, а вечером - застолье...

Одна история показалась многим особенно знаменательной:

Иван Давыдов:

Огонь. В Севастополе организация "Бессмертный полк" похитила у другой организации "Бессмертный полк" портреты ветеранов, заготовленные для шествия "Бессмертный полк".

"Севастопольское представительство движения «Бессмертный полк» лишилось порядка 500 портретов участников войны, которые сегодня были вывезены из офиса организации на ул. Одесская, 19. Сами участники движения расценивают это как кражу, на месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции.

«У нас есть опись имущества, которое находилось в офисе, но сразу видно, что около 500 портретов на штендерах исчезли, остальное будем смотреть по описи», - сказал журналистам председатель регионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Василий Федорин, после того, как побывал в офисе вместе с полицейскими.

Он сообщил, что уверен в том, что портреты вывезла Нина Прудникова, именно ее` видели активисты организации сегодня утром. К слову, они же и сообщили, что пытались остановить Прудникову, на что она сама и вызвала полицию. Впрочем, на момент прибытия корреспондента ForPost и приезда полиции, Прудниковой на месте уже не было.

Прудникова для Севастополя личность одиозная и не раз становилась героем наших публикаций. Она возглавляет конкурирующую с «Бессмертным полком» альтернативную организацию с таким же названием".

Farkhad Kassen:

А что вы хотите, ветеранов на всех не хватает​.

Юлия Захарова:



Так изуродовать и извратить человеческое желание помнить и сохранить эту память для потомков могут только ублюдки. То портреты сталина, то Николай второй, то выкинутые в помойку портреты, то набор за деньги и зачёты студентов на эту акцию. Теперь вот это шапито.​



Denis Golikov:



Дальше будем воровать мощи ветеранов из чужих гробов, да?

По поводу украденных портретов некоторых возник законный вопрос:



Александр Диков:



Странно. Люди идут на шествие и несут портреты с собой. Перед этим их индивидуально изготавливают. Откуда сразу 500 бесхозных?

В ответ вспоминают десятки "индивидуально изготовленных" портретов, выброшенных после парада на свалку в 2015 году. В Актобе это обстоятельство даже назвали в качестве официальной причины, по которой шествие "Бессмертный полк" в 2019 году проводиться не будет.

В Москве тем временем из-за "Бессмертного полка" чуть было не отказали в праздновании одному из настоящих виновников торжества, которых остались единицы.

Ольга Розенберг:

В общем дедушка мой, ветеран войны, кавалер ордена Красной звезды, прошедший пешком от Курска до Австрии, привык день Победы, свой день, встречать в сквере у Большого театра. Его в том году не пустили. Ну, потому что шествие Бессмертного полка и перекрытия и вообще. Он в этом году заранее озаботился. Написал письмо Собянину и на горячую линию звонил. Мол, на парад не зовёте, ну и не надо. А в скверик к БТ пустите, для меня это важно.

А ему запретили. Сказали, там Бессмертный полк пойдет, а вам там делать нечего, мы терактов боимся.

Воооот

Им не нужны живые ветераны, понимаете? Они им только мешают. С фотками на палках проще. Можно сказать им "спасибо" и тем ограничиться. А живые ещё чего-то хотят, чего-то просят. Пускай дома перед телевизором сидят. Не для них праздник. Вдруг они теракт устроят, правда что.

Стыдно-то как, боже мой.

После того, как пост расшерили больше тысячи человек, с Ольгой связались из Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и пообещали помочь.

Много внимания привлекла и появившаяся в продаже "георгиевская ленточка со свастикой". На самом деле это георгиевская ленточка со значком, на котором красная звезда протыкает искореженную свастику - увидеть в этом нацистскую пропаганду довольно сложно. Но...

В сочетании свастики и полосатой ленты некоторые комментаторы увидели глубокий символизм.​

Игорь Эйдман:

Так называемая "георгиевская ленточка" - свастика путинизма. К ВОВ она никакого отношения не имеет. Эта ленточка была лишь очередным изобретением путинских пиарщиков, осваивающих казенные бюджеты. А теперь она стала символом агрессии против Украины, аннексии Крыма, интервенции в Сирии, милитаристской пропаганды, разжигающей агрессивную ненависть, жлобское самодовольство и хамскую наглость.

Свастика тоже была безобидным графическим символом, пока ее не взяли на вооружение нацисты. А теперь она запрещена во многих странах, в том числе и в Германии. Возможно в постпутинской России колорадскую ленточку тоже запретят. В любом случае она станет постыдным напоминанием о временах шовинистического безумия. Россияне будут стесняться этого символа, как немцы - свастики. Нацепить на свой парадный костюм колорадскую ленточку станет также неприлично, как налепить на него шлепок коровьего навоза.

В российских официальных СМИ, впрочем, "ленточку со свастикой" тут же осудили. Некоторые увидели в этом признаки того, что власть уже и сама устала от "победобесия":

Да и самих ленточек с каждым годом становится меньше, считают некоторые.

Николай Травкин

У-ди-ви-тель-но!!!

До 9 мая осталось всего 4 дня. Город весь в красных флагах и звёздах, в парках патриотический репертуар исполняют, репетиции военных парадов отгрохотали, ... а людей с георгиевскими ленточками не видно.

И не только людей, автомобили и даже такси без ленточек! Лишь на лобовых стёклах внутри салонов троллейбусов и маршрутных автобусов однотипные полосатые банты.

Вот и гадай. То ли денег в этот раз не выделили, то ли выделили и сразу разворовали, но у метро никто не хватает за рукав: -Возьмите георгиевскую ленточку.

А если убрать цепкую административную длань с горла руководителей бюджетными организациями, то и в колонне «Бессмертного полка», идущего по Тверской улице, могут оказаться только патриоты на окладе и вечно молодой актёр из фильма «Офицеры» с прохиндеем из Думы, который носит портрет сталинского наркома по прозвищу «Каменная задница».

Наталья Синалеева:

В Сбере 29 апреля перевыпускала карту, принесли целый мешок ленточек, сотрудники всем предлагали, но при мне никто не взял, отказывались.

И в то же время ленточки появляются в неожиданных местах - например, на груди у талибов в Кабуле. Фото с дипломатического приема в российском посольстве в Афганистане опубликовал в ВК пресс-атташе посольства Никита Ищенко:

4 мая в посольстве прошел прием, приуроченный ко Дню победы. На мероприятие были приглашены сотрудники афганских министерств и ведомств, видные политические и общественные деятели ИРА, активные участники мирного процесса, в том числе бывший функционер Движения талибов, а также представители иностранных дипмиссий и международных организаций. По прибытии всем гостям раздавались георгиевские ленточки.

В то, что талибы действительно бывшие, поверили не все.

Владимир Варфоломеев

Ну как же можно брать в пресс-секретари тех, кто и соврать-то красиво не умеет?

"Да, мы пригласили на приём по случаю святого для всех нас праздника настоящих талибов-террористов, но как только надели на них ленточки, те сразу покаялись в своих преступлениях и пообещали впредь быть мирными активистами, и теперь эта чудодейственная практика будет распространена на весь Афганистан".

Вот как надо было выкручиваться-то! А то получилось уныло и вторично, в давно надоевшем стиле Минобороны и МВД.

Сергей Иванков

Ленточки как ленточки. Кто-то скажет, что деды талибов не воевали?