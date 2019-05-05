В Израиле число жертв ракетных обстрелов достигло четырёх

Растёт число жертв обстрелов Израиля из сектора Газа и ответных авиаударов израильской авиации по целям в Газе. Израильская полиция сообщила вечером в воскресенье о гибели четвёртого за последние три дня жителя страны - он стал жертвой ракетного обстрела города Ашдод. Число погибших палестинцев, по разным данным, от 16 до 22, ранены более 100. Большинство погибших - члены военизированных группировок, но, как сообщается, среди них есть и мирные жители.

Всего за последние 3 дня из сектора Газа, контролируемого радикальной группировкой ХАМАС, по Израилю было выпущено более 600 ракет. Часть из них была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол", однако несколько ракет попали в жилые дома. Тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома и уехать в безопасную зону.

В ответ на удары Израиль совершает авианалёты на Газу. Поражены около 300 целей группировки ХАМАС в Газе. Палестинцы утверждают, что удары наносятся по жилым строениям. В ХАМАС подтвердили, что в результате ударов был убит один из лидеров боевого подразделения группировки Хамед Ахмед аль-Ходари.

В Египте, как сообщается, идут - через посредников - переговоры о перемирии, однако они пока не принесли результатов. Евросоюз призвал прекратить обстрелы. США, в свою очередь, выразили солидарность с Израилем, заявив о его "праве на самооборону".

Эскалация конфликта произошла на фоне приближающегося месяца Рамадан, священного для мусульман, а также Дня независимости Израиля. Кроме этого, в Тель-Авиве продолжается подготовка к "Евровидению". Несмотря на обстрелы на границе, в город продолжают прибывать участники и гости музыкального конкурса.