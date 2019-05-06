Катастрофа в Шереметьеве: траур, соболезнования и "чёрные ящики"

Жертвами катастрофы самолёта "Сухой Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево в воскресенье стал 41 человек.

Об этом сообщил поздно вечером в воскресенье Следственный комитет, спустя несколько часов после катастрофы. Ранее сообщалось о 13 погибших. На борту были 78 человек – 73 пассажира и 5 членов экипажа. "Аэрофлот" опубликовал список выживших пассажиров, в нём 33 человека. Также известно, что выжили 4 члена экипажа, погиб бортпроводник.

Официальных списков погибших пока нет, поскольку не проведено опознание. Агентства сообщают, что все тела извлечены из сгоревшего самолёта. Также найдены два "чёрных ящика".

По сообщению агентства ТАСС, госпитализированы 9 человек. Сообщается, что по меньшей мере двое – в тяжёлом состоянии.

Соболезнования в связи с катастрофой выразили президент России Владимир Путин и ряд зарубежных лидеров, в том числе представители Латвии, Литвы и Эстонии, Казахстана, Киргизии, Сербии и других стран.

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур.

Самолёт, выполнявший рейс Москва – Мурманск, совершил жёсткую аварийную посадку в аэропорту вылета. При посадке он ударился о землю и загорелся. Погибли главным образом те, кто находился в хвостовой части самолёта. Выжившие были эвакуированы по надувным трапам из передних дверей.

Как рассказал пилот самолёта изданию Baza, после вылета у самолёта отказали электронные системы и связь с землёй, поэтому было принято решение об аварийной посадке. По ряду сообщений, в самолёт ударила молния.

Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Аэропорт Шереметьево работает в ограниченном режиме – открыта только одна полоса.