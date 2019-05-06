Взрыв на химзаводе в Березниках: трое погибших

Три человека погибли, один пострадал при взрыве на химическом предприятии "Азот" в городе Березники Пермского края.
Сообщения о взрыве и погибших подтвердили в МЧС и в Следственном комитете.
По данным МЧС, взрыв произошёл во время ремонтных работ в цеху по производству аммиака. Погибли рабочие. После взрыва произошёл пожар, он потушен. Сообщается, что технологический процесс на заводе не нарушен, и выброса вредных веществ в атмосферу не было.
Предприятие "Азот" входит в компанию "Уралхим". На нём производят химические удобрения.
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