В России резко упало число уголовных дел по обвинению в экстремизме

В России в 2019 году в десятки раз сократилось число уголовных дел о возбуждении ненависти либо вражды – после частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью Интерфаксу.

По словам министра, с января по март нынешнего года возбуждено всего 9 уголовных дел по этой статье, в то время как за первые три месяца прошлого года их было 223.

В конце 2018 года был принят закон, по которому совершённое впервые деяние, предусмотренное статьёй о разжигании ненависти, должно наказываться в административном порядке. Уголовное дело возбуждается только при повторном нарушении.

Смягчения ответственности по статье долгое время добивались правозащитники и ряд политических и общественных деятелей. Они указывали на резкий рост уголовных дел по ней, в том числе и за репосты признанных экстремистскими сообщений в социальных сетях.

В конце концов, предложение смягчить статью внёс президент Владимир Путин. После частичной декриминализации статьи 282 начали закрывать ранее возбуждённые по ней дела и реабилитировать привлечённых к ответственности людей.

Статистики по административным правонарушениям, связанным с экстремизмом, у Колокольцева пока нет, так как "правоприменительная практика только нарабатывается".