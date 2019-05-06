Американо-китайские торговые переговоры под угрозой срыва

Китайская делегация намерена отправиться в США на очередной раунд торговых переговоров с Вашингтоном, несмотря на то что президент США пригрозил Пекину увеличением пошлин на китайские товары. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая. При этом он подчеркнул: "Я знаю, что весь мир обратил внимание на то, что происходит".

В своём твиттере в воскресенье Дональд Трамп написал, что рассматривает возможность поднять к концу недели с 10 до 25 процентов пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов и “вскоре“ обложить таким же тарифом дополнительно китайский экспорт на 325 миллиардов.

Как сообщает американская пресса, Трамп таким образом отреагировал на попытки Китая пересмотреть часть обязательств, которые он уже взял на себя в ходе сложных переговоров, растянувшихся на полгода. Начало переговоров ознаменовало перемирие в "торговой войне" двух стран с крупнейшими экономиками в мире.

По плану, крупная делегация во главе с вице-премьер КНР Лю Хэ должна прибыть в Вашингтон в среду с мандатом на заключение объемного соглашения. Теперь Трамп, по сути, советует Лю не приезжать в Вашингтон с “пустыми обещаниями“.

После твита Трампа утром в понедельник было зафиксировано падение котировок на биржах в Китае. На 2,5 процента упала мировая цена на нефть.