Минтранс: нет оснований для приостановки полетов Superjet-100

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что нет оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet-100 после гибели 41 человека в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево.

"Сухой Суперджет" – российский ближнемагистральный самолет, разработанный в 2000-х годах и производимый при участии иностранных компаний.

Накануне Superjet-100, выполняя рейс "Аэрофолта" Москва – Мурманск, вскоре после взлета попал в грозу, в него предположительно попала молния, самолет развернулся и совершил аварийную посадку в Шереметьево – с полными баками. При жесткой посадке у самолета был пробит бак с топливом и начался пожар.

Погиб 41 человек – из 78, находившихся на борту.

Неисправность воздушного судна – одна из основных версий аварии. Следствие рассматривает также версии:

недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта;

неблагоприятные метеоусловия.

"Коммерсантъ" сообщает со ссылкой на неназванный источник в авиационной промышленности, что потерпевший аварию самолет был произведен в Комсомольске-на-Амуре и передан "Аэрофлоту" в сентябре 2017 года, в январе 2018 года у него был серьезный отказ: при снижении не выпустились закрылки, однако все завершилось благополучно. Самолет имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки) и совершал преимущественно короткие, не более двух часов, перелеты, утверждает издание.

Это седьмой по счёту инцидент Superjet-100. Единственная прежде авария, окончившаяся человеческими жертвами, произошла в Индонезии в 2012 году, тогда погибли 45 человек.

Однако эти самолеты известны частыми неисправностями, обычно связанными с двигателями, что вызывало нарекания авиакомпаний, использовавших Superjet-100.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, чтобы обсуждалась возможность моратория на полёты "Суперджетов". Он призвал дождаться выводов работы комиссии по расследованию причин катастрофы. Песков также прокомментировал предложения наградить экипаж самолёта, действия которого, по мнению ряда пользователей соцсетей, помогли спасти немало людей. "Абсолютно понятен эмоциональный фон и в соцсетях, но здесь нельзя руководствоваться фоном в социальных сетях. Здесь можно руководствоваться только теми выводами, которые сделает комиссия", - сказал Песков.