"Диссернет" обнаружил "неоформленные заимствования" в статьях Беглова

Сообщество "Диссернет", которое занимается проверкой диссертаций и научных работ политиков и общественных деятелей на предмет возможного плагиата, обнаружило некорректные заимствования в нескольких статьях временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Всего "неоформленные заимствования" обнаружены в пяти статьях, опубликованных в журнале "Экономические науки". При этом две статьи, как утверждается, были опубликованы дважды - с идентичным текстом, но под разными названиями.

Подробности приводит один из основателей "Диссернета" журналист Сергей Пархоменко. Как утверждают эксперты, Беглов в своих статьях об экономике казачества без ссылки на оригинал и без соблюдения правил цитирования активно использует материалы диссертации ростовского историка Владимира Трута "Казачество России в период революций 1917 года и на начальном этапе гражданской войны", а также книги Трута "Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и революций".

Как пишет Пархоменко, статьи Беглова были опубликованы в 2011 году. На следующий год он защитил докторскую диссертацию по экономике на тему на тему "Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов". В то время он был заместителем руководителя администрации президента России, занимал должность председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

При этом ранее Беглов получил учёную степень кандидата технических наук с диссертацией на тему "Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба".

Комментариев администрации Петербурга в связи с утверждениями "Диссернета" пока нет.