"Левада": большинство россиян - за завершение операции в Сирии

Большинство россиян выступает за завершение военной операции России в Сирии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого в апреле "Левада-центром". За завершение операции в Сирии высказались 55 процентов опрошенных, за её продолжение - 30 процентов.

Два года назад за завершение операции в Сирии выступали 49 процентов участников аналогичного опроса.

37 процентов опрошенных назвали очень вероятным или довольно вероятным то, что конфликт в Сирии может перерасти для России в "новый Афганистан". Не поддерживают такую точку зрения 50 процентов.

Политику российских властей в отношении Сирии поддерживает чуть более половины опрошенных, 35 процентов полностью или частично не поддерживает её.

За последнее время интерес опрошенных к Сирии заметно упал.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Военная помощь оказывается войскам сирийского президента Башара Асада. Поводом для начала операции Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом, однако российские самолёты наносят удары не только по формированиям многих вооружённых группировок, воюющих против Асада. Помимо военных лётчиков, в Сирии присутствуют и российские военные советники и военная полиция, а также, по множеству сообщений, бойцы так называемых частных военных компаний, официально не связанных с минобороны. За три с половиной года боёв войска Асада взяли под контроль существенную часть территории Сирии, однако боевые действия продолжаются на северо-западе страны, где провинцию Идлиб по-прежнему контролирует вооружённая оппозиция. Путин дважды заявлял о выводе российских войск из Сирии, однако в стране по-прежнему действуют российская авиабаза и размещены подразделения военной полиции.