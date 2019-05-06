Молния, огонь, чемоданы. Почему в самолете погибло так много людей? Эфир в 19:05

Трагедия рейса Аэрофлота Москва-Мурманск. 41 жертва. В Мурманске траур. Следствие выдвигает как основные версии катастрофы некомпетентность экипажа и технических служб, неисправность самолета, плохие погодные условия. Свидетели говорят о пассажирах, которые блокировали выход другим пассажирам, открывая багажные отсеки с тем, чтобы забрать свои чемоданы. Обо всем комплексе причин трагедии - авиационный эксперт Вадим Лукашевич, обозреватель журнала Flight International Владимир Карнозов, корреспондент "Новой газеты " в Мурманске Татьяна Брицкая и другие. Ведущая Елена Рыковцева

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