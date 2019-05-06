"Коммерсант": китайская компания Huawei подключится к "закону Яровой"

Китайская компания Huawei может получить крупный контракт на поставку оборудования, которое будет обеспечивать исполнение "закона Яровой", сообщает "Коммерсант".

По данным издания, Huawei рассматривается в качестве поставщика устройств для хранения данных сотовым оператором МТС и его дочерним интернет-провайдером МГТС. В течение ближайших пяти лет, по словам источников "Коммерсанта", у Huawei планируют закупить оборудование на 50 миллиардов рублей.

Ранее СМИ сообщали, что использование иностранного оборудования для исполнения "закона Яровой" могут запретить. Сейчас на рассмотрении в Минюсте находится проект постановления правительства, обязывающий операторов сотовой связи и интернет-компании использовать для хранения данных только отечественное оборудование.

В МТС и Huawei пока не комментируют появившуюся информацию о сотрудничестве.

Согласно "закону Яровой", подписанному президентом Владимиром Путиным в 2016 году, с 1 июля 2018 года операторы сотовый связи и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие сообщения пользователей в течение 30 суток. Они также обязаны передавать их спецслужбам по первому требованию.