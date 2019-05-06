Зеленский соболезнует близким погибших в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе российского самолёта в московском аэропорту Шереметьево, при которой погиб 41 человек.

Зеленский написал в фейсбуке о ценности человеческой жизни и о том, что её защита должна стать главным приоритетом. В этом контексте он напомнил о потерях Украины на фронте - в ходе конфликта в Донбассе - о жертвах теракта в Шри-Ланке и о погибших в Шереметьеве. "Мы соболезнуем близким и вспоминаем о тех, кого больше нет" - написал Зеленский.

Избранный президент Украины напомнил также об украинцах, находящихся в заключении в России, назвав их военнопленными. "Они живы, и есть те, кто может вернуть их домой" - написал он.

В марте прошлого года президент Украины Пётр Порошенко выражал соболезнования родным и близким погибших в Кемерове при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Россия официально признана на Украине страной-агрессором из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе. Украина обвиняет Россию в прямой или косвенной причастности к гибели более 10 тысяч граждан страны - военных и мирных жителей.