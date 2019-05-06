Минюст отказал создателю "Омбудсмена полиции" в регистрации профсоюза

Министерство юстиции отказало в регистрации полицейского профсоюза создателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову.

В разговоре с изданием "МБХ медиа" Воронцов рассказал, что в ведомстве отказались уточнить причину отказа, лишь сообщив, что все документы отправлены заявителю по почте.

После их получения создатель "Омбудсмена полиции" планирует исправить найденные Минюстом недочёты, при этом он признался, что не особо верит в конечный положительный результат.

"Думаю, что ситуация повторится, и в следующий раз их не устроит что-то новое", – подчеркнул Воронцов.

Паблик "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте" был создан в 2017 году бывшим сотрудником полиции Владимиром Воронцовым для защиты прав работников правоохранительных органов – в первую очередь, от коррумпированного начальства. На сегодняшний день у страницы почти четверть миллиона подписчиков, многие из которых являются действующими сотрудниками МВД.

В 2018 году на Воронцова было заведено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни – за публикацию фотографий подполковника юстиции из Красноярска c игрушками из секс-шопа. Воронцов тогда предположил, что истинная причина его преследования в том, что он опубликовал размеры премий руководителей полиции Москвы, которые они выписали сами себе.

В том же году Воронцов подал в Генеральную прокуратуру заявление о проверке визита министра внутренних дел Владимира Колокольцева на съезд партии "Единая Россия", увидев в этом нарушение закона. Генпрокуратура не стала рассматривать обращение, переправив его самому Колокольцеву. Позднее Воронцов рассказывал об угрозах в свой адрес и заявлял, что опасается за свою жизнь и здоровье. Угрозы он связывал с тем, что глава МВД "не может простить информационного наезда по факту посещения им съезда".