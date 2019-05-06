США усилят группировку на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана

США направят на Ближний Восток бомбардировщики и ударную авианосную группу как "чёткое и бескомпромиссное" сообщение Ирану, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он отметил, что "любое нападение на интересы Соединённых Штатов или их союзников столкнется с безжалостной силой".
Наращивание военной группировки в регионе Центрального командования США осуществляется в ответ на тревожные "симптомы и предупреждения", исходящие от Ирана, говорится в сообщении.
Представитель американских властей, выступая на условиях анонимности, заявил журналистам, что развёртывание призвано предотвратить любые потенциальные приготовления к возможным атакам иранской армии на силы США в регионе. В то же время чиновник отметил, что Соединённые Штаты не ожидают такого нападения в ближайшем будущем.
"Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана", – подчеркнул Болтон.
- Заявление продолжило ряд принятых администрацией президента Дональда Трампа мер, направленных на усиление давления на Тегеран. 8 апреля 2019 года США признали Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитное подразделение иранских Вооружённых сил, международной террористической организацией.
- 29 апреля президент США продлили запрет на импорт иранской нефти. Запрет на поставки касается не только Соединённых Штатов, но и остальных стран мира, которые могут попасть под санкции США за импорт иранской нефти.
- В мае 2018 года Дональд Трамп заявил о выходе из так называемой "ядерной сделки" с Ираном. Соглашение предполагало постепенное снятие международных санкций с Ирана в обмен на гарантии прекращения Тегераном разработок ядерного оружия. После выхода из договора Вашингтон вернул ряд санкций в отношении Ирана.
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