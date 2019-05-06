В Киеве ранен корреспондент телеканала "Настоящее Время"

В Киеве вечером 5 мая получил огнестрельное ранение корреспондент телеканала "Настоящее время" Владимир Рунец. Ранение стало следствием конфликта с бывшим участником военных действий в Донбассе, который открыл огонь по посетителям кафе.

Владимир Рунец был ранен в ногу. Его отвезли в больницу и прооперировали. Угрозы жизни журналиста нет, однако ему предстоят ещё две операции.

По предварительным данным, нападение на журналиста не связано с его профессиональной деятельностью. Как рассказал сам Рунец, стрелявший – 45-летний бывший доброволец, участвовавший в боевых действиях в Донбассе. После конфликта из-за денег со своей бывшей девушкой, знакомой журналиста, он приехал в кафе, где она находилась вместе с Рунцом и другими знакомыми, и начал стрелять из винтовки в посетителей. Журналист попытался уговорить его убрать оружие, но был сам ранен в стопу. О других пострадавших не сообщается. Стрелявший скрылся с места происшествия, но затем сам сдался властям. Возбуждено уголовное дело по статье о "хулиганстве с применением огнестрельного оружия".

​Владимир Рунец – киевский журналист, имеющий опыт работы в зоне военного конфликта на востоке Украины, сотрудничает с телеканалом "Настоящее Время" с 2017 года.