Супруга британского принца Гарри родила мальчика

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл в понедельник родила мальчика. Сообщение об этом появилось на официальной странице пары в инстаграм.

Новорожденный станет седьмым в очереди на наследование британского престола. 19 мая 2018 года в Виндзорском замке, британской летней королевской резиденции, состоялась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Меган Маркл 36 лет. Это ее второй брак. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.

Осенью 2018 года супруги провели большой официальный тур по Австралии и Океании.