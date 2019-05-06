Из "Истории Крыма" уберут главу о коллаборационизме крымских татар

В аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю местные власти пообещали убрать из российского учебного пособия по истории полуострова главу о роли крымских татар во Второй Мировой войне.

Ранее Совет крымских татар, также подконтрольный Кремлю, потребовал изъять это пособие из школьных и публичных библиотек.

Совет возмутило то, как в книге освещается участие крымских татар в войне и их депортация с полуострова в 1944 году. В частности, в пособии говорится, что "большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали".

В российском Министерстве образования Крыма заявили, что приняли решение убрать главу о коллаборационизме крымских татар для того, чтобы "предотвратить конфликт на межнациональной почве" и не разжигать ненависть к крымскотатарскому народу. В ведомстве пообещали сделать это до начала нового учебного года

Учебное пособие "История Крыма" для 10-х классов под редакцией С. В. Юрченко было выпущено российским издательством "Просвещение" в 2018 году.