Учёные ООН: миллион видов растений и животных под угрозой исчезновения

Из-за воздействия человека на окружающую среду под угрозой исчезновения в течение ближайших десятилетий окажутся около миллиона видов животных и растений. К таким выводам пришла Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) при ООН.

"Здоровье экосистем, от которых мы и все другие виды зависят, ухудшается быстрее, чем когда-либо. Ещё не слишком поздно что-то изменить, но только начав сейчас, на каждом уровне, от локального до глобального", – отметил председатель IPBES Роберт Уотсон.

В докладе ключевыми факторами, влияющими на биоразнообразие, названы изменения в использовании земли и моря, прямое использование живых организмов, изменение климата, загрязнение окружающей среды и распространение инвазивных видов.

Исследователи показали взаимосвязь между экономическим развитием и воздействием на природу. По данным ООН, из-за деятельности человека значительным изменениям подверглись 75% суши и 66% океана.

Более 40% видов амфибий, около 33% кораллов и более трети всех морских млекопитающих находятся под угрозой исчезновения. Под угрозой вымирания также 10% насекомых. К 2016 году вымерли около 20% животных, которых используют в домашнем хозяйстве, около тысячи разновидностей остаются под угрозой исчезновения.

Истощение земель привело к снижению продуктивности грунтов на 23% земной поверхности. В то же время человеческие жизни подвержены повышенному риску из-за участившихся наводнений или ураганов.

Каждый год в Мировой океан сбрасывается 300–400 миллионов тонн тяжелых металлов, токсичных отходов и пластика, а удобрения, попадающие в прибрежные экосистемы, создают более 400 "мертвых зон" океана общей площадью более 245 тысяч квадратных километров.

В течение трёх лет более 450 экспертов и авторов из 50 стран работали над докладом. Исследователи основывались на систематическом обзоре около 15 тысяч научных публикаций и других источников. Эксперты отмечают, что негативные тенденции сохранятся, если не будут предприняты глобальные "трансформационные меры".