Один из лидеров "Левого фронта" вернулся из эмиграции в Россию

Член исполкома "Левого фронта" Алексей Сахнин вернулся из эмиграции в Россию. Об этом сообщил лидер организации Сергей Удальцов. В Твиттере он выложил фотографии со встречи Сахнина в московском аэропорту Домодедово.

По словам Удальцова, Сахнин вернулся потому, что Россию в ближайшее время ждут серьёзные перемены. По этому поводу активист призывает всех политических эмигрантов возвращаться домой, чтобы усилить оппозиционное движение.

В августе 2013 года Алексей Сахнин уехал в Швецию, попросив там политического убежища. Он посчитал, что российские власти готовятся предъявить ему обвинение в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве.

6 мая 2012 года, за день до инаугурации Владимира Путина, во время акции оппозиции на Болотной площади произошло столкновение протестующих с ОМОНом. Около 400 демонстрантов были задержаны. Впоследствии больше тридцати из них подверглись уголовному преследованию и были признаны виновными в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции.

Большая часть арестованных были активистами левых движений и организаций. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов получил по "Болотному делу" четыре с половиной года лишения свободы – суд признал его организатором беспорядков. Ближайший соратник Удальцова Леонид Развозжаев получил такой же срок по аналогичному обвинению.

На прошлой неделе стало известно, что Удальцова вновь могут арестовать – за нарушение запрета на посещение массовых мероприятий, установленного ему до 2021 года в рамках административного надзора.

По версии полиции, которая оформила на лидера "Левого фронта" соответствующий протокол, 1 мая Удальцов давал интервью журналистам в ста метрах от входа на протестную демонстрацию левых сил в центре Москвы, чем нарушил запрет.