Генпрокурора США обвинили в неуважении к Конгрессу

Американские законодатели обвинили генпрокурора США в неуважении к Конгрессу. В понедельник, 6 мая, Уильям Барр должен был предоставить им полную версию доклада о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Этого с помощью специальной повестки добивались демократы. Но неотредактированную версию документа они так и не получили.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера доказало попытки Москвы повлиять на выборы в США. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли президент препятствовать правосудию.

На следующей неделе спецпрокурор может дать показания в Конгрессе. Накануне против этого выступил президент США. Дональд Трамп объяснил вызов Мюллера в комитет по юридическим делам стремлением демократов переделать доклад.

В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выяснял, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В апреле 2019 года офис Мюллера опубликовал отчёт о расследовании. В докладе подробно рассказывается об обстоятельствах российского вмешательства в выборы. Акцент делается на действиях хакеров, связанных, как утверждается, с российской военной разведкой и так называемой "фабрики троллей", которую авторы доклада связали с личностью бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина".

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.