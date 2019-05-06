Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула

Экрем Имамоглу

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула и провести повторное голосование.

В середине апреля Избирком признал победу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу. Правящая Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. Сторонники Эрдогана указали на фальсификации в ходе выборов главы города и поребовали отменить результаты голосования.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. В них приняли участие около 57 миллионов граждан. На выборах мэра Стамбула Экрем Имамоглу на несколько тысяч голосов обошел кандидата от правящей партии Бинали Йылдырыма. В столице Турции Анкаре кандидат от оппозиции Мансур Яваш набрал более 50 процентов голосов. За представителя правящей партии Мехмета Озхасеки проголосовали чуть более 47 процентов избирателей.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG