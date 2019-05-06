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Бывший юрист Трампа прибыл в тюрьму отбывать трёхлетний срок

Майкл Коэн, Нью-Йорк, 4 мая 2019 года

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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн прибыл в понедельник, 6 мая, в тюрьму в Отисвилле, в 100 километрах от Нью-Йорка. Там он будет отбывать трёхлетний срок заключения.

В небольшом комментарии журналистам Коэн сказал, что с нетерпением ждет дня, когда он сможет поделиться правдой". Он также сказал, что осуждает ксенофобию, несправедливость и ложь, которые наблюдаются у руководства страны.

В декабре прошлого года суд признал Коэна виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и уклонении от уплаты налогов. В феврале Коэн, выступая перед Конгрессом, назвал Трампа "мошенником" и "расистом". И заявил, что президент во время предвыборной кампании вел переговоры с Москвой о строительстве небоскрёба, хотя по закону не имел на это права. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи.

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