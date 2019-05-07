Освобождённых по УДО могут обязать оплачивать издержки

Правительство России предложило обязать освобождённых условно-досрочно (по УДО), а также условно осуждённых оплачивать процессуальные издержки, включая услуги адвоката по назначению. Законопроект, внесённый в Госдуму, в понедельник вечером опубликовали на официальном сайте правительства.

Издержки, связанные с производством по уголовному делу, предлагают прикреплять к обвинительному заключению. Если осуждённый их не оплатит, суд может отменить решение об УДО или условном сроке, а также продлить испытательный срок. В правительстве уточняют, что эта обязанность не будет распространяться на осуждённых, у которых нет денег на оплату издержек.

Сейчас услуги назначенных следствием или судом адвокатов оплачивает государство.

Авторы законопроекта утверждают, что он даст гражданам больше шансов на получение квалифицированной юридической помощи и не сможет "повлечь ухудшения положения осуждённых".