Донбасс отдадут евреям. Предположение Сергея Глазьева вызвало насмешки

Новые власти Украины могут заселить земли Донбасса евреями, которые устали воевать с палестинцами. Такое мнение высказал в своем блоге в газете "Завтра" Сергей Глазьев, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции.

"Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной – так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", – пишет Сергей Глазьев. Такую задачу, по его мнению, может поставить перед Зеленским администрация Трампа.

Многие комментаторы связывают это предположение Глазьева с публикацией фото со встречи Владимира Зеленского с раввинами Днепропетровска.

​Самсон Шоладеми

Свою запись Глазьев сделал после того, как в Днепропетровске Зеленский встретился с местными раввинами.

Что-то советник Путина по экономической политике совсем кукухой поехал

​Дмитрий Шушарин

предложение Глазьева обсуждается избранным президентом Украины с заинтересованными лицами

Михаил Шнейдер

Было нас до сих пор двенадцать сионских мудрецов. Каждый из нас придумал немало козней на погибель христианскому миру, но никто не додумался до более гениального плана. Ты заслужил почетное звание сионского мудреца. С сегодняшнего дня нас будет тринадцать! Тут все старички пришли в такое ликование, что долго не могли угомониться. Профессору Калленбруку надели на плечи атласный лапсердак, на голову большую шапку раввина и усадили его на самое почетное место.

Уровень рассуждений советника президента многих потряс.

​Александр Морозов

Глазьев в газете "Завтра" пишет, что Кремль очень кстати решил выдавать паспорта донбассцам, потому что в противном случае Донбасс заселят евреи, поскольку США сделали ставку на Зеленского задолго до выборов под влиянием крайне правых кругов Израиля.

(*не смог "советник президента" сдержать внезапно вырвавшегося из его внутренней преисподней языка пламени...)

Конрад Карлович Михельсон

То есть украинские нацисты теперь заодно с евреями?

Ой-вей.

Александр Морозов

да, все они, бесы, объединились, один только академик Глазьев очертил себя кругом и стоит храбро выпучив глаза, а до горизонта эти бесы скачут.

Мария Строева-Воличкова

недавно Сергей Марков, духовный собрат Глазьева, так и сказал на Эхе: Теперь ведь там, на Украине, как говорят?! Будешь антисемитом - мы тебя из фашистов выгоним!

Геннадий Смирнов

"Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной.Так же как бегущих из исламизирующейся Европы христиан".

С.Глазьев, советник(!!!) Президента РФ.

Господи, господи, дай нам побольше <дураков>, кретинов, глазьевых и других веселых прошмандовок, а то жизнь стала сшишком печальна.

Андрей Каплановский

Ещё туда могут бежать императорские пингвины из Антарктики. Там, говорят, сейчас глобальное потепление. Они от него устали.

Марлон Мартиросов

Читая советника, хочется ему процитировать профессора, говорящего Шарикову: «позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости...»

Вспоминают в Сети и другие советы Глазьева.

​Андрей Стругацкий

...Данный товарищ, помнится, предлагал запретить хождение валюты и при этом напечатать до хрена пустых рублей. Не помню, чтобы кто-то тогда бросился исполнять его мудрые советы. Вот и в этот раз, думаю, не произойдёт абсолютно ничего...

Дмитрий Травин

Конечно, не произойдет. Но есть государственный церемониал, согласно которому после таких заявлений советников гонят. Если не выгонят в течение нескольких месяцев, это будет любопытным свидетельством трансформации в путинском окружении.

Вопрос, отреагирует ли президент на мнение своего советника, звучит во многих комментариях.

Дмитрий Травин

Советник президента Сергей Глазьев обвинил евреев в делах, творящихся на Украине. "Возможно, ставка на Зеленского, - написал он, - сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят перед обновлённым киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной — так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан" (http://zavtra.ru/blogs/glaz_ev_raskol).

Итак, получается, что "русофобская политика" проводится для того, чтобы евреи могли заселить чужие земли. Ну, для Глазьева это нормально. Он ориентируется на такого читателя, которому надо скармливать самую циничную чушь. Чем примитивнее ложь, тем в нее больше верит подобная публика. Но Путин-то до сих пор оставался имперцем без ксенофобии. Его задачей было удерживать державу, сглаживая межэтнические конфликты. Подобная пропаганда, идущая из его ближайшего окружения, - это новость. И пусть даже Глазьев - советник, к чьим советам давно никто не прислушивается, статус должности делает Кремль ответственным за этот "словесный понос".

Отправит Путин в отставку Глазьева? Или же он на все махнул рукой? А, может, президент сочтет, что в условиях нарастающего конфликта с Западом, ему только на подобную публику и можно опираться?

Иван Преображенский

Это написано в личном блоге советника президента РФ на сайте газеты "Завтра", хочется узнать, что думают на этот счет "крайне правые силы" в Израиле во главе с премьером Нетаньяху, пакуют чемоданы ехать на Донбасс? А что думают об этом в Кремле - разделяют опасения?

Лев Берг

Самое неприятное, что этим идиотским мыслям дали ход и никто не одернул оборзевшего Глазьева. Значит, соответствует настроению наверху.

Авраам Шмулевич

Такого типа антисемитские высказывания звучат периодически из кремлевских «высших эшелонов» . Градус антисемитизма поддерживается, не очень высокий, но стабильный, такой маленький уголёк/ авось пригодится. Так что никуда Глазьева не отправят.

Но есть и мнение, что "отправили подальше" Глазьева давно, просто раньше это было не так заметно.

Дмитрий Даугавет

Мне кажется, это же давний постоянный процесс: путиноиды и проходимцы для самопиара подкидывают новых и новых врагов, поводы для запретов и уголовных наказаний и т.д., а АП и дума изредка берут себе в оборот что-то по крупице из широкого ассортимента этой помойки. Если глазьев из "серьезных экономистов", сверяющих стрелки по башне, упал туда же, в подносчики не согласованных заранее помоев - значит докатился, только и всего.