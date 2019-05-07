Депутаты и чиновники рассказали о доходах своих несовершеннолетних детей

Несовершеннолетние дети многих депутатов Госдумы, Совета федерации и чиновников иногда владеют активами больше своих родителей. Их декларации изучила газета "Коммерсантъ". У одного из детей заместителя мэра Москвы нашлась квартира, самый богатый ребёнок в Госдуме — у бывшего космонавта Елены Серовой.

Вице-мэр без квартиры

Один из несовершеннолетних детей заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой получил за год 720 тысяч рублей дохода и владеет квартирой, которая у чиновницы в пользовании. У самой Раковой, которую издание "Медуза" называло "хозяйкой города" и "самым влиятельным человеком в правительстве Москвы" в собственности нет ничего, обращает внимание "Коммерсантъ".

Самый богатый ребёнок в Госдуме

Самый богатый несовершеннолетний ребенок в Госдуме у депутата-единоросса, лётчика-космонавта Елены Серовой. Он заработал за год 2,8 миллиона рублей.

Ребёнок единоросса Заура Искендерова владеет земельным участком 1650 кв. м, домом 420 кв. м и половиной квартиры, ребёнок депутата Андрея Лугового (ЛДПР) — участком 1000 кв. м и домом 130 кв. м.

Недвижимость за границей

Двое несовершеннолетних детей министра имущественных отношений Ставропольского края Алексея Газарова имеют в собственности дом 160 кв. м в Канаде. У члена Совета Федерации Александра Бабакова (Тамбовская область) ребёнок владеет квартирой 250 кв. м в Бельгии. У четырёх детей единоросса Андрея Скоча в безвозмездном пользовании — квартира в Великобритании, одна квартира в той же стране — у ребёнка единоросса Дмитрия Скриванова.