В Удмуртии организатора митинга оштрафовали на 150 тысяч рублей

Воткинский районный суд в Удмуртии оштрафовал на 150 тысяч рублей организатора митинга Ильдара Закирова за несоответствие плаката и выступления теме согласованного мероприятия против продажи "Воткинских электрических сетей". Об этом сообщает сайт "Idel.Реалии".

Согласно рапорту сотрудника полиции, составленному на мероприятии, один из участников акции на протяжении 25 минут стоял с плакатом "Мы говорим нет грабительской реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, даешь снижение тарифов". Другой участник во время своего выступления несколько раз проскандировал "Мы здесь власть" и предложил прибывшему на мероприятие замначальника по общественному порядку МВД по Удмуртии Сергею Козлову отправиться назад в Ижевск.

Сотрудники полиции сочли это нарушением установленного порядка проведения акции. Уполномоченного представителя организатора митинга Михаила Соколова, который скандировал "Мы здесь власть" приглашали в отдел полиции для дачи показаний в отношении Ильдара Закирова, отмечает "Idel.Реалии".

28 апреля в Воткинске прошел митинг против продажи принадлежащего городу предприятия "Воткинские электрические сети". В акции приняли участие около 200 человек.