Против председателя Верховной рады открыли дело о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении председателя Верховной Рады Андрея Парубия по решению суда в Киеве. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело открыто по признакам нарушения двух статей Уголовного кодекса Украины — о нецелевом расходовании средств и злоупотребления властью. В чём обвиняют политика — не сообщается.

"Громадское телевидение" уточняет, что в конце февраля антикоррупционное ведомство получило по почте заявление об уголовных преступлениях, которое мог совершить Парубий. Тогда бюро не стало открывать дело, но это было успешно обжаловано в суде.

Пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев писал в фейсбуке, что дело не имеет отношения к коррупции, а заявление написано несогласным со своим увольнением бывшим сотрудником Верховной рады.