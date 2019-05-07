Полиция ищет фанатов ЦСКА за баннер против миллиардных трат на Fan ID

Московская полиция разыскивает фанатов ЦСКА, вывесивших во время футбольного матча баннер против миллиардных трат из бюджета на внедрение системы Fan ID. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александр Мейтин. Он также сообщил, что клуб ЦСКА будет оштрафован за поведение своих фанатов.
5 мая во время матча чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Динамо", который проходил на московской "ВЭБ Арене", фанаты армейцев вывесили на своей трибуне баннер, не согласованный со службой безопасности Российской премьер-лиги. На одной его части было написано: "6 миллиардов рублей – внедрение Fan ID". На другой –приведён перечень того, на что могли бы пойти эти средства: "годовая пенсия для 35 тысяч 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад".
Издание Sport24 сообщило, что фанаты ЦСКА планировали вывесить баннер двумя неделями ранее – 20 апреля во время матча с "Локомотивом", но Российская премьер-лига запретила им это делать. По мнению директора по безопасности Мейтина, "такое нельзя допускать".
- Fan ID, или паспорт болельщика – система идентификации и доступа зрителей на стадионы во время проведения матчей чемпионата и кубка России по футболу. Она была разработана министерством спорта России при участии ФСБ, МВД, Минкомсвязи и Российского футбольного союза. Систему планируют внедрить с 1 июля.
- Впервые система Fan ID была опробована на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Тогда каждый человек, купивший билет на матчи турнира, должен был получить к нему персонифицированную карту зрителя, без которой он не смог бы попасть на стадион.
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