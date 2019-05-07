"Ночных волков" в Праге встречали сторонники и противники

Участники очередного мотопробега по Европе "Дороги Победы" – байкеры из клуба "Ночные волки" – во вторник пересекли границу Германии. Об этом написал в фейсбуке лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург). По его словам, 9 мая байкеры должны доехать до Берлина. Сам Залдостанов в пробеге не участвует, поскольку ему запрещён въезд в ЕС.

Как пишет Залдостанов, пробег посвящён памяти воинов Красной армии, погибших во Второй мировой войне. По словам Хирурга, в Словакии и Чехии, через которые прошёл маршрут мотопробега, "Ночных волков" встречали "сотни" местных жителей. Тех же, кто протестовал против мотопробега, Залдостанов назвал провокаторами.

Накануне около сотни "Ночных волков" приехали в столицу Чехии Прагу, на Ольшанское кладбище, где возложили цветы к могилам красноармейцев.

Участники мотопробега и встречавшие их местные активисты позировали фотографам с флагами СССР, России и ряда других стран, а также самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР".

В акции принял участие депутат парламента Чехии Ярослав Фолдына, неоднократно выступавший с прокремлёвских позиций. Несколько десятков человек у входа на кладбище протестовали против визита "Ночных волков", утверждая, что их мотопробег является частью "гибридной войны" Кремля против Запада. Они держали в руках флаги НАТО, США и ЕС. Кроме того, активисты вывесили плакат с утверждением, что Гитлер и Сталин вместе начали Вторую мировую войну. Полиции Чехии удалось предотвратить столкновения между "Ночными волками" и их противниками.