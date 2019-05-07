К 9 мая школьники почтили память Тухачевского, расстрелянного до войны

В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне учащиеся московской школы № 138 возложили цветы к памятнику маршалу СССР Михаилу Тухачевскому. Руководство школы опубликовало фотоотчёт об акции на странице учебного заведения в Фейсбуке, сопроводив тегами #9мая, #победа и #мыпомним.

В комментариях под постом подписчики страницы напомнили, что Тухачевский в войне не участвовал – его расстреляли ещё в 1937-м году. Некоторые из тех, кто давно закончил школу № 138, вспомнили, что возложение цветов к памятнику Тухачевского в канун 9 мая проходило каждый год. Другие задались вопросом об уровне образования учителей и директора школы.

После этого пост с фотоотчётом был отредактирован, а теги, посвящённые Дню Победы, сняты.

Объясняя акцию, руководство учебного заведения сослалось на то, что памятник Тухачевскому – ближайший к школе территориально, поэтому цветы ежегодно возлагаются именно к нему, и это надо расценивать просто как дань уважения военачальнику. К тому же, по мнению руководителей, дети из Хорошево-Мневников обязаны знать человека, в честь которого названа одна из улиц района и установлен памятник.

При этом в школе признали, что "произошла некорректная формулировка со стороны классного руководителя".