Тактика Нюты: Рунет о письме Навального Анне Федермессер

Одно из первых больших обсуждений осенних выборов в Мосгордуму.

Как оказалось, в одном избирательном округе могут встретиться юрист ФБК Любовь Соболь и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. В прошлом году она поддержала Сергея Собянина на выборах мэра Москвы и вступила в ОНФ.

Теперь с открытым письмом к Федермессер обращается Алексей Навальный:

То, с чем мы имеем дело, называется словом whitewashing: чиновники, осознав, что репутация их партии пала настолько низко, что идти на выборы под её брендом совершенно невозможно, решили использовать приличных людей для того, чтобы те заплатили своими репутациями за сохранение единороссовского большинства в городском парламенте. Это те самые чиновники, которые повышают пенсионный возраст, плодят коррупцию, борются с интернетом и штрафуют за оскорбление власти. Их девиз: врать и воровать. Для того, чтобы воровать дальше, они должны врать все больше. Чтобы остаться у власти, они вынуждены обманывать избирателей и прикрываться на выборах такими людьми как Вы — и лично Вами — чтобы и дальше принимать законы, вредящие развитию страны, и продолжать врать и воровать.

В московских выборах участвует несколько замечательных кандидатов. О важности их участия в выборах очень хорошо написал профессор Сонин, почитайте обязательно, Нюта. Каждого из них Собянин постарается не пустить на выборы, а если не пустить будет невозможно, использует против каждого «тактику Нюты». Это потом так и назовут. Выдвинуть против сильного оппозиционного кандидата общественника — приличного человека, который заплатит своей биографией за снижение шансов оппозиционера на избрание.

43 округ особенно важен для них.

Мэр Москвы Собянин страшно боится победы Любови Соболь, расследующей массовые отравления детей в детсадах и школах города и представляющей интересы их родителей в судах. Если Соболь станет депутатом, мэрии будет сложнее отдавать миллиардные контракты на поставку питания безо всякой конкуренции одному поставщику — печально известному «повару Путина». Для того, чтобы расколоть протестный электорат, они хотят использовать Вас.

Нюта, Вы не должны помогать им. Нельзя позволить, чтобы Ваше дело, за которое Вас любят и уважают, было так опошлено и унижено. Вы не должны платить своей репутацией за то, что Путин, Единая Россия, Собянин делали со страной 20 лет. Они хорошо разбираются в своих «достижениях» — и именно поэтому боятся выйти на выборы и поговорить с избирателями прямо. Не прячась за Вашей спиной и Вашей репутацией.

Вы не имеете отношения к их воровству и коррупции. Но если Вы согласитесь на их условия игры, Вы отберете у москвичей возможность своими голосами выразить отношение к власти. Вместо голосования против того, что в Москве бюджет здравоохранения меньше бюджета благоустройства, они будут поставлены перед невозможным выбором: спасать школьников, отравленных Пригожиным, или пациентов хосписов Нюты Федермессер.

Я понимаю, что сейчас наступили очень непростые времена, когда многим приходится решать для себя границы допустимого и недопустимого. Причем я имею в виду не шкурников, а людей порядочных, которые занимаются каким-то хорошим делом и видят, что в нынешних условиях без сотрудничества с режимом им не обойтись. Здесь вся проблема в том, где проходит граница между компромиссом и конформизмом.

Александр Иванов:

Новая/старая тактика власти "Хаматовой-Глинки-Федермессер"

Александра Астахова:

Очень четкое и честное письмо! Поддерживаю!

Не надо становиться марионеткой этих сволочей.

Алексей Медведев:

Очень хорошо, очень вежливо, очень правильно сказал. Молодец, Алексей. То, что Нюта молодец, это мы не обсуждаем, но ей-богу, пора уже что-то сделать

Ирина Спиридонова:

Страстное и справедливое письмо в защиту всех: избирателей, которых хотят бессовестно надуть, Нюты, которую подставляют защищать интересы проклятой ЕР, Любы Соболь, которая бесстрашно бьётся с властью и Пригожиным. На мой взгляд, это - тот самый, КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ, когда всеми уважаемая и любимая Нюта может и должна отказаться от борьбы с Любой: она сохранит свою незапятнанную репутацию, и вряд ли повредит делу своей жизни. Да и стОит ли ей отвлекать время на Мосгордуму от спасения страдающих людей.

Надя Нудьга:

Надеюсь она одумается и поймёт, что выбирать Северную Корею - это преступление...я очень благодарна им за их деятельность, но считаю, что у них нет права на преступление...ни у кого, нет такой благотворительности, чтобы четырёх спасали, а пятого, лохматого, чтобы в Корею можно было.....

Кирилл Шулика:

В чем-то Навальный прав. Но я лично высоко оцениваю Соболь, поэтому считаю, что шансы выиграть у Федермессер у нее есть. Но для этого ей надо пройти чистилище подписей.

Александр Рыклин:

Очень точные слова... Но я все равно не уверен, что их надо было произносить... Это внятное толковое аргументированное обращение к подростку, который еще не все понимает. Но в том-то и дело, что Нюта Федермессер - далеко не подросток, и она все понимает...

Владимир Фартинг:

Я думаю, Федермессер свой выбор сделала, еще когда вступила в ОНФ, поэтому наивно ее призывать отказаться от участия в выборах. Тем более теперь ей и не дадут отказаться, иначе у нее будут проблемы. А оно ей надо?

Борис Акунин:

Да, граница допустимого компромисса сегодня - самая болезненная проблема для хорошего человека, занимающегося хорошим делом. И, конечно, будет грустно, если эта граница настолько сдвинется. Очень надеюсь, что с Нютой у них не получится. Это ведь не какой-то бессмысленный ОНФ, это уже политическая борьба.

Артемий Охотин:

Компромиссы с системой обычно рассматриваются как личное дело, не подлежащее обсуждению. Ну типа, кто без греха и все такое. Это верно лишь отчасти. В определенных условиях (и кажется эти условия уже довольно давно создались, в медицине точно) у всякого личного компромисса есть сторонние жертвы. Мне плевать на чужую совесть, но очень многие компромиссы -- это война против нас. Люди, идущие на компромиссы, и есть система, которая нас преследует. Никакой другой системы и нет.

Соня Соколова:

История повторяется. Пятого-помятого спасла Чулпан Хаматова. А потом все соцсеточки будут полны рассуждений "у нее не было выбора, ее шантажировали". Да никого там не шантажируют, нет таких рычагов. Просто человек решает свои сиюминутные задачи за счёт общего будущего.

Но критиков у Навального не меньше, чем голосов поддержки, и критики эти рассредоточились по разным идеологическим лагерям.

Анастасия Кашеварова:



Алексей Навальный решает кому избираться в МГД, а кому нет.



По мнению Алексея Навального Любовь Соболь (о ее благих делах не знаю ничего, кроме того, что у неё до хрена квартир) больше заслуживает победить, чем Нюта Федермессер, которая помогает людям смертельно больным. Которая посвятила жизнь благому делу, ее помощь конкретна и осязаема.



Дмитрий Шушарин:

но в таком случае надо голосовать за Нюту, а не за выдвиженку Шарикова-Навального - популиста и потенциального фашиста

Кирилл Лятс:

Второй раз уже Любовь Соболь пытается посражаться на выборах с более знаковыми фигурами. На мой взгляд, если сравнивать Любу и Нюту , то от последней городу абсолютно реальная польза

София Лауринен:

Воспитанный и порядочный человек не будет публично ставить человека, по его мнению тоже достойного, в крайне неловкое положение при этом сознательно провоцируя людей не очень далеких на оскорбления!

Любовь Якубовская:

Хочу обратить внимание почтенной публики, что год назад, когда Федермессер стала членом избирательного штаба Собянина, Навальный ей писем открытых не писал. Всё устраивало тогда Солнце Оппозиции, не было возражений.

Не понравилась конструкция , навязанная мэрией, объявил бойкот. А чего сейчас-то не действовать по той же схеме? Ведь всё то же самое - мэрия опять мухлюет. Почему не бойкот?

Екатерина Винокурова:



Кстати, Федермессер на самом деле будет более независимым депутатом, чем Соболь.



Нюта Федермессер каких только чиновников не складывала на лопатки и прошла огромный жизненный путь.



А Соболь даже не сама обращается к потенциальному конкуренту.



Извините, все не могу научиться проходить мимо.

Алексей Чеснаков:

Так как Федермессер А. занимается более полезной работой для общества чем г-нка Соболь Л., то пусть последняя снимается и не раскалывает электорат. Логично же...

Аббас Галлямов:

Обращение Навального к Федермессер с предложением отказаться от выдвижения на предстоящих московских выборах в пользу Соболь - это частное проявление противоречия между политическим и общественным, случающимся при авторитаризме. В рамках политической логики Навальный безусловно прав, потому что выдвигаясь Федермессер сильно уменьшает шансы Соболь, а с политической точки зрения последняя нужна оппозиции в МГД гораздо больше, чем первая.

Проблема, однако, в том, что жизнь политикой не ограничивается, а с точки зрения общественной Федермессер ничем не хуже Соболь. Это значит, что не оппозиции, а именно избирателю и надо дать право решать, кто из этих претендентов ему сейчас нужнее...

Ничто не мешает, впрочем, Соболь пообещать, что вопросами благотворительности, ради решения которых Федермессер и идёт на выборы, она (Соболь) будет заниматься в МГД в первую очередь. Что делать это она будет вместе с Федермессер, во взаимодействии с ней и под ее контролем.

Странно, почему этого не предложил с самого начала сам Навальный. Плохо, что ему такое даже в голову не приходит. Он постоянно что-то требует от других, ничего при этом не предлагая взамен - и в этом смысле он ненамного демократичнее Путина.