Бывших сотрудников ФСИН и СОБР осудили за торговлю оружием

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор пяти обвиняемым в торговле оружием и боеприпасами из Словакии, сообщает объединённая пресс-служба судов города. Подсудимые признали свою вину частично.

По делу проходят бывший сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний Михаил Светлов, бывший полицейский Михаил Мошкин и их сообщники Леонид Светлов, Максим Романов и Павел Пешков. Подсудимые получили от пяти до восьми лет колонии общего режима, трём обвиняемым суд также назначил штрафы от 20 до 350 тысяч рублей.

По данным следствия, обвиняемые покупали оружие в столице Словакии Братиславе и передавали его неустановленным лицам, которые за вознаграждение ввозили его в Россию.

В ходе расследования из незаконного оборота изъято более сотни единиц огнестрельного оружия иностранного производства, несколько тысяч боеприпасов, гранаты и оружейные запчасти, отмечает Интерфакс.

Дмитрий Богданов и Константин Даньков, также проходившие по этому делу, ранее заключили досудебное соглашение со следствием. Их приговорили к трём и трём с половиной годам заключения соответственно.