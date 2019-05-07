В Британии пройдут выборы в Европарламент: с Брекзитом не успели

Власти Великобритании во вторник окончательно подтвердили, что в стране 23 мая пройдут выборы в Европарламент. Не осталось даже теоретических шансов до этой даты одобрить договор о выходе Британии из ЕС.

Проведение выборов было одним из условий, на которых Евросоюз предоставил отсрочку Брекзита. Первоначально планировалось, что Британия покинет ЕС уже в марте нынешнего года, однако парламент несколько раз отказался одобрить соглашение о выходе. Премьер-министр Тереза Мэй попыталась получить отсрочку от Брекзита без обязательства участвовать в выборах нового созыва Европарламента, однако Брюссель на это не согласился.

Представитель премьера заявил, что Мэй сожалеет о необходимости проведения выборов. Премьер все же надеется, что ей удастся договориться с лейбористами о формате Брекзита. Правительство теперь утверждает, что будет добиваться одобрения соглашения до 2 июля. Если Брекзит все же удастся осуществить в этом году, полномочия новоизбранных депутатов Европарламента от Британии автоматически прекратятся.

У Британии в Европарламенте 73 места. По опросам, на победу может претендовать недавно созданная партия "Брекзит" бывшего лидера Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа. На втором месте лейбористы. Правящим консерваторам опросы предрекают самый низкий в истории результат.