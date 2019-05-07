Сирия: 150 тысяч человек покинули дома, спасаясь от боев и бомбежек

Более 150 тысяч человек за последнюю неделю были вынуждены покинуть свои дома в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, спасаясь от возобновившихся боевых столкновений и бомбёжек. Таковы данные ООН.

Сирийские правительственные войска в последние дни начали наступление на позиции вооружённых оппозиционных группировок. Наступление сопровождается бомбардировками, в которых участвуют, как утверждается, самолёты армии Башара Асада и России.

Правозащитники сообщают о десятках погибших. Вооружённые противники Асада, в свою очередь, обстреливают территории, подконтрольные сирийскому правительству.

Провинция Идлиб – последний крупный участок территории к западу от Евфрата, не контролируемый правительством Асада. Крупнейшая в анклаве – радикальная исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", которую Россия называет террористической. Осенью прошлого года Россия и Турция договорились о том, что войска Асада не будут предпринимать наступление на Идлиб, поскольку там сосредоточены около трёх миллионов мирных жителей. Однако и в Дамаске, и в Москве неоднократно заявляли, что рано или поздно эта территория должна перейти под контроль сирийских властей.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с возобновлением бомбардировок Идлиба. К возобновлению перемирия призвал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.