"Шереметьево": посадка SSJ-100 проходила "в штатном режиме"

Издание Baza и телеканал РЕН-ТВ опубликовали во вторник предполагаемую расшифровку переговоров пилотов потерпевшего 5 мая катастрофу в московском аэропорту "Шереметьево" самолёта "Аэрофлота" с диспетчерами, а также диспетчеров с экстренными службами аэропорта. Официального подтверждения подлинности расшифровки нет.

Как следует из опубликованного текста, пилот передал на землю сигнал "Pan-Pan", означающий поломку на борту (но не сигнал бедствия "Mayday"), и сообщил, что после попадания молнии у самолёта вышли из строя электронные системы. Диспетчер разрешил аварийную посадку. Сигнал бедствия при этом не объявлялся. На вопрос диспетчера "Какая-нибудь помощь необходима будет?" был дан ответ: "Нет, пока всё нормально. Штатно". Диспетчер координировал действия пилотов вплоть до выхода на посадочную прямую.

Из переговоров диспетчеров с пожарными и экстренными службами после аварийной посадки очевидно, что в течение длительного времени не было точной информации о числе спасённых и погибших пассажиров. Поступали сообщения об одном погибшем, затем о десяти. На самом деле, в катастрофе погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа - эти цифры были названы только спустя несколько часов после катастрофы.

Аэропорт "Шереметьево" опубликовал на своём сайте хронологию событий 5 мая. По его данным, заход и посадка самолёта происходили "в штатном режиме", возгорание произошло уже на земле. Сигнал "Тревога" был объявлен, как следует из хронологии, спустя минуту после аварийного приземления, и спустя ещё минуту к самолёту прибыл первый пожарный расчёт. Утверждается также, что спустя ещё три минуты спасатели вошли в горящий самолёт. По многочисленным свидетельствам, к тому моменту выжившие уже покинули его.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что основной версией в расследовании катастрофы самолёта "Сухой Суперджет" (SSJ-100) являются ошибочные действия пилотов.



Собеседники издания назвали несколько ошибок, которые предположительно привели к аварийной посадке и возгоранию. Первая из них – решение пилотов лететь через грозовой фронт, вторая – решение садиться сразу после отказа автоматики из-за попадания молнии в самолёт. Как утверждается, лётчики могли бы продержать SSJ-100 в воздухе несколько часов и израсходовать запас топлива, из-за веса которого самолёт садился с максимальной массой. Ошибки были допущены и при приземлении, из-за чего касание взлетно-посадочной полосы оказалось жёстким, и самолёт несколько раз отскочил от поверхности.​ Во время таких прыжков лётчики не смогли стабилизировать самолёт, стойка шасси повредила топливный бак и начался пожар. ​



О том, что уже выявлены несколько ошибок экипажа SSJ-100, заявили и источники издания РБК в Следственном комитете, ссылаясь на опрос пилотов.

Официальных заявлений о том, что причиной жёсткой посадки и гибели людей стали именно ошибки пилотов, пока не было. Сгоревший самолёт осмотрели сотрудники Следственного комитета. В ведомстве заявили, что рассматриваются различные версии происшедшего. Помимо действий пилотов, следователи изучают работу диспетчеров и механиков, осматривавших самолёт. Также не исключаются версии о неисправности SSJ-100 и неблагоприятных погодных условиях.