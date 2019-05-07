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В Пятигорске прошёл "парад дошкольных войск"

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В Пятигорске (Ставропольский край) более 500 воспитанников детских садов промаршировали в военной форме по площади у Вечного огня. Они были одеты в форму пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестёр, сообщается на официальном сайте города.

Дети пели, читали стихи о победе и исполнили танец в память о погибших в Великой отечественной войне.

"Чем раньше начинается патриотическое воспитание, тем здоровее общество", – считает начальник Управления образования администрации города Наталья Васютина. Мэр Пятигорска Андрей Скрипник принимал парад. Он отметил, что мероприятие может стать традиционным.

Как отметил телеканал "Дождь", с сайта администрации Пятигорска сняли фотографию, на которой дети держали в руках игрушечные американские автоматические винтовки М16.

В Госдуме раскритиковали парад за игрушечные автоматы в руках у детсадовцев. "А то, что выходят с цветами — это очень хорошо", – добавила депутат Тамара Плетнева.

  • В последние годы представители властей России часто говорят о необходимости патриотического воспитания детей и молодёжи. В России создана организация "Юнармия", в которую принимают школьников. Поощряется участие детей в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, в военной форме.

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