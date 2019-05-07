Noize MC осудил насилие со стороны полицейских на хип-хоп фестивале

Рэп-исполнитель Noize MC осудил применение сотрудниками полиции грубой силы по отношению к посетителям фестиваля Hip-Hop Mayday в Москве 1 мая. Он призвал пострадавших обратиться в "Правозащиту Открытки" для получение юридической помощи. Об этом сообщается в официальном сообществе Noize MC в социальной сети "ВКонтакте".

Рэпер заявил, что некоторые посетители фестиваля вели себя неадекватно. Однако полиция, по его словам, "с шокирующей жестокостью" начала избивать невиновных людей. Noize MC заявил, что нельзя позволить сотрудникам правоохранительных органов безнаказанно нарушать закон. "Их действия можно и нужно обжаловать, виноватых найти, а для пострадавших – добиться компенсаций," - говорится в сообщении на странице рэп-исполнителя.

Музыкальный фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошёл 1 мая в Москве на стадионе "Лужники", закончился стычками его посетителей с полицией. По информации Baza, во время столкновений пострадали более 30 человек, 18 человек госпитализировали.

Согласно комментариям очевидцев в социальнйо сети "ВКонтакте", конфликт начался после того, как людей перестали пускать внутрь ограждения, за которым находилась сцена. Полиция перекрыла проход, вероятно, потому, что людей на бесплатное выступление пришло больше, чем рассчитывали организаторы. Оставшихся снаружи посетителей стали оттеснять полицейские и нацгвардейцы, ко многим при этом применяли силу.