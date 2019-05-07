Помпео, отменив визит в Берлин, прибыл в Багдад

Госсекретарь США Майк Помпео вечером во вторник прибыл в Ирак с не объявленным ранее визитом - сообщает агентства Reuters, France Presse и арабские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Ирака. Официально прибытие Помпео в Багдад пока не подтверждено. Молчание о визите, как утверждают источники, связано с необходимостью обеспечения безопасности и с темами, которые предположительно будут обсуждаться - прежде всего ситуацией вокруг Ирана.

Ранее во вторник глава Госдепартамента неожиданно отменил визит в Берлин. В посольстве США в Германии отмену визита объяснили "срочными вопросами", которые необходимо решить Помпео, и заявили, что госсекретарь надеется прибыть в Берлин в ближайшее время. Никаких других подробностей не сообщалось.

Накануне Помпео встретился в Финляндии с главой МИД России Сергеем Лавровым, а на среду запланирован его визит в Лондон. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что 14 мая госсекретарь США посетит Сочи.

Поездка Помпео в Ирак может быть связана с недавними сообщениями о повышении уровня угрозы со стороны Ирана. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон накануне заявил, что в район Персидского залива будет направлен авианосец, а на Ближний Восток переброшены дополнительные бомбардировщики. Как сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Пентагон, американское военное ведомство получило данные о том, что "иранcкие войска и их различные марионеточные формирования ведут подготовку к возможным атакам против американских военных в регионе". Сам Помпео в понедельник заявил, что США по-прежнему получают данные о действиях Тегерана, которые свидетельствуют о возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Информационные агентства, между тем, сообщают, что в среду Тегеран может объявить о том, что перестанет соблюдать ряд ограничений, наложенных на него так называемой "ядерной сделкой", из которой ранее, обвинив Иран в её нарушении, вышли США.