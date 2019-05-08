На рейсе Москва - Рига заменили "Суперджет" из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево пассажиров рейса Москва - Рига пересадили с одного лайнера "Сухой Суперджет" (SSJ-100) компании "Аэрофлот" на другой, поскольку в салоне первого самолёта якобы появился запах гари. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на рассказ одного из пассажиров.
Он сообщил, что к самолёту подогнали пожарные машины, их видно из иллюминатора на видеозаписи. При этом собеседник телеканала настаивает, что пассажиры ничего подозрительного в салоне не заметили, а о запахе предположительно сообщили бортпроводники.
Пассажиров вернули в аэропорт, а через два часа отправили в Ригу другим SSJ-100, который приземлился в 3 часа ночи без происшествий.
- Вечером в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу пассажирский самолёт "Сухой Суперджет", выполнявший рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU-1492 в Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе 1 член экипажа. Спастись удалось 37 пассажирам, часть из которых находятся в больницах.
- По данным СМИ, приоритетная версия – ошибка пилотов. Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что нет оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet-100.
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