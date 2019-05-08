На рейсе Москва - Рига заменили "Суперджет" из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево пассажиров рейса Москва - Рига пересадили с одного лайнера "Сухой Суперджет" (SSJ-100) компании "Аэрофлот" на другой, поскольку в салоне первого самолёта якобы появился запах гари. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на рассказ одного из пассажиров.

Он сообщил, что к самолёту подогнали пожарные машины, их видно из иллюминатора на видеозаписи. При этом собеседник телеканала настаивает, что пассажиры ничего подозрительного в салоне не заметили, а о запахе предположительно сообщили бортпроводники.

Пассажиров вернули в аэропорт, а через два часа отправили в Ригу другим SSJ-100, который приземлился в 3 часа ночи без происшествий.