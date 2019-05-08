Иран частично прекратил выполнять обязательства по ядерной сделке

Иран прекратил выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке. Тегеран уже уведомил о принятом решении послов России, Великобритании, Китая, Евросоюза, Франции и Германии. Об этом говорится в сообщении президента страны. Хасан Роухани заявил, что Тегеран прекратит продажу обогащенного урана и тяжелой воды.

Через 60 дней власти могут отказаться еще от ряда пунктов сделки. Роухани дал остальным участникам договора это время на то, чтобы защитить иранский нефтяной и банковский сектор от американских санкций.

7 мая госсекретарь США неожиданно прервал свой визит в Европу и отправился в Ирак. Майк Помпео объяснил это увеличением активности Ирана. А в Пентагоне утверждают, что Тегеран может готовить атаку на американских военных в регионе.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой. В 2018 году США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном. Президент США Дональд Трамп назвал тогда договор несправедливым и выдвинул новые требования. После этого Вашингтон расширил санкции против Тегерана. Евросоюз и Турция отмечали, что ограничения угрожают сохранению ядерной сделки.