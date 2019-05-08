В среду в Новосибирске установили памятник Иосифу Сталину. Бюст советского вождя на постаменте с надписью "Генералиссимус Советского Союза Сталин" находится во дворе областного комитета КПРФ. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщила пресс-секретарь новосибирского обкома партии Елена Карева.
Официально открыть памятник планируют завтра, 9 мая. КПРФ также проведёт в этот день торжественный митинг. Мероприятие будет открывать первый секретарь Новосибирского обкома, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В марте часть новосибирских коммунистов, добивавшихся разрешения властей на установку памятника Иосифу Сталину, заявили, что больше не поддерживают эту идею. Место, которое чиновники предоставили для бюста – у здания, которое занимает новосибирский обком КПРФ – они назвали "задворками города" и недостойным "памяти вождя".
- 13 марта художественный совет Новосибирска окончательно утвердил установку памятника Сталину в центре города. Из 16 экспертов, присутствовавших на заседании, "за" высказалось 11 человек. По словам председателя худсовета, архитектора Александра Ложкина, это компромиссное решение, которое "позволит желающим возлагать цветы, и в то же время не будет оскорблять людей, считающих Сталина тираном".
- Ранее мэрия на своём сайте проводила обсуждение наиболее подходящего места для установки памятника. Поступило 155 положительных отзывов на предложение установить в городе бюст Сталина, и в 97 из них был абсолютно идентичный текст. Всего проект получил 243 отзыва: помимо положительных, было 85 отрицательных и три пустых.
- Более 11 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org против появления такого памятника.