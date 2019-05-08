В среду в Новосибирске установили памятник Иосифу Сталину. Бюст советского вождя на постаменте с надписью "Генералиссимус Советского Союза Сталин" находится во дворе областного комитета КПРФ. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщила пресс-секретарь новосибирского обкома партии Елена Карева.

Официально открыть памятник планируют завтра, 9 мая. КПРФ также проведёт в этот день торжественный митинг. Мероприятие будет открывать первый секретарь Новосибирского обкома, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В марте часть новосибирских коммунистов, добивавшихся разрешения властей на установку памятника Иосифу Сталину, заявили, что больше не поддерживают эту идею. Место, которое чиновники предоставили для бюста – у здания, которое занимает новосибирский обком КПРФ – они назвали "задворками города" и недостойным "памяти вождя".