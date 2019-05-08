Стрельба в школе в Колорадо: один школьник погиб, восемь ранены

Один школьник погиб, восемь получили ранения в результате стрельбы в школе STEM в округе Дуглас, штат Колорадо в США. Об этом сообщил в твиттере офис местного шерифа.

Как пишет The New York Times, стрельба произошла в школе в двух разных местах. Другие школьники пытались остановить нападавших. Прибывшие на место стрельбы полицейские задержали двоих подозреваемых. Один из них – Девон Эриксон. Ему 18 лет. Второй подозреваемый – несовершеннолетний. Его имя не сообщается. Во время задержания стрелявшие пытались оказать сопротивление прибывшим полицейским.

У задержанных обнаружили три пистолета и ружьё. При нападении оно не использовалось. Полицейские выясняют мотивы стрелявших. Местные СМИ предполагают, что причиной нападения могла оказаться месть другим ученикам.

Школа STEM находится в 12 километрах от школы "Колумбайн" в Колорадо. 20 апреля 1999 года там произошла стрельба. Тогда двое старшеклассников убили 13 человек, ранили 37, а затем покончили собой. В преддверии 20-летней годовщины стрельбы в "Колумбайне" власти штата из соображений безопасности закрыли сотни школ. STEM была в их числе.