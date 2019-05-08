В Москве умер советский и российский композитор Евгений Крылатов. Ему было 85 лет. Об этом сообщила дочь композитора.

Евгений Крылатов родился в Свердловской области 23 февраля 1934 года. Закончил Пермское музыкальное училище, а затем Московскую консерваторию по классам сочинения и фортепиано.

Свою известность композитор получил благодаря музыке к 160 российским фильмам и мультфильмам, среди которых "Чародеи", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего", "Достояние республики", "Умка", "Каникулы в Простоквашино".

За музыку к фильму "Приключения Электроника" Крылатов получил государственную премию СССР. В 2010 году композитора наградили орденом Почёта.